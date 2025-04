L'allarme di Nadal scuote il tennis: "Cosa succede se arriva uno di due metri e...?"

Durante una conferenza presso Escuela Universitaria a lui intitolata di Madrid, Rafael Nadal ha parlato dell'evoluzione del tennis e degli atleti. Il campione spagnolo, ritiratosi in occasione delle Final Eight di Coppa Davis di novembre, ha espresso una sua preoccupazione sul futuro di questo sport: "Gli atleti sono sempre più alti e si muovono meglio. Il servizio ha un impatto decisivo. Se non si limita questa potenza, arriverà qualcuno alto più di due metri e con buona mobilità e non si potrà competere contro di lui, non si riuscirà a fare un break". Un cambiamento che secondo Rafa non è però ancora arrivato: "Djokovic ha giocato una finale due giorni fa, io ho continuato a competere fino a un anno e mezzo fa. Questo mi porta a pensare che il cambiamento non sia stato ancora così brusco, perché abbiamo continuato ad avere possibilità di successo".