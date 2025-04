15:24

Cobolli-Misolic al tie break

Cobolli tiene agevolmente il servizio: il primo set si deciderà al tie break

15:22

Darderi-Kopriva, regna l'equilibrio: 1-1

A Marrakech intanto, Darderi e il ceco Kopriva hanno mentenuto il loro rispettivo turno di battuta: 1-1 dopo due game.

15:21

Misolic avanti: 6-5

Cobolli porta a casa il punto più bello della sfida, con un bel recupero di dritto da fondo campo: ma Misolic tiene il servizio e si porta sul 6-5, garantendosi almeno il tie break.

15:18

Cobolli pareggia: 5-5

Gran reazione di Cobolli, che tiene il servizio concedendo un solo punto a Misolic e chiudendo con un ace: 5-5

15:16

Inizia la sfida di Darderi

Mentre Cobolli e Misolic stanno chiudendo il primo set, inizia la sfida tra Luciano Darderi e Kopriva a Marrakech. Servizio all'azzurro

15:14

Misolic si porta avanti: 5-4

Misolic tiene il servizio e per la prima volta si porta in vantaggio: 5-4 per i tennista austriaco. Cobolli ora servirà per restare nel set.

15:11

Cobolli cede ancora il servizio: 4-4

Secondo break concesso da Cobolli, che permette a Misolic di raggiungere il pareggio: 4-4.

15:07

Misolic tiene il servizio: 4-3

Un altro game combattuto e lungo, che si chiude ai vantaggi: Misolic, dopo aver sprecato due palle per chiudere il game, tiene il servizio e accorcia le distanze: 4-3

15:05

Cobolli soffre, ma tiene il servizio: 4-2

Game lunghissimo, che si chiude ai vantaggi. Cobolli soffre, ma riesce ad allungare, portandosi sul 4-2.

14:56

Cobolli torna avanti: 3-2

Flavio Cobolli strappa nuovamente il servizio a Misolic e torna avanti: 3-2

14:52

Cobolli perde il servizio: 2-2

Cobolli prima annulla due palle break, poi cede il servizio commettendo un errore da fondo campo: il risultato torna in parità, 2-2.

14:41

Primo game per Misolic: 2-1

Flavio Cobolli ha l'occasione di portarsi sul 3-0, ma Misolic annulla la palla break con un bel passante: poi ai vantaggi porta a casa il primo game: 2-1 per il tennista azzurro.

14:38

Cobolli tiene il servizio: 2-0

Flavio Cobolli tiene agevolmente il servizio e vola sul 2-0 in questo primo set.

14:32

Cobolli parte forte: break e 1-0

Il tennista azzurro strappa subito il servizio all'austriaco, che aveva annullato una palla break, portando il game ai vantaggi: 1-0 per Cobolli.

14:26

Si parte

Inizia la sfida tra Flavio Cobolli e Filip Misolic. Al servizio il tennista austriaco.

14:23

Riscaldamento in corso per Flavio Cobolli

Iniziato il riscaldamento di Flavio Cobolli e Filip Misolic. Tra poco il via alla sfida.

14:17

Cobolli e Misolic in campo

Entrano in campo Flavio Cobolli e Filip Misolic. Tra poco il via al riscaldamento: poi inizierà la sfida.

14:08

A breve in campo Flavio Cobolli

Si è chiuso il derby argentino tra Baez e Comesana, che ha visto il primo, prevalere in tre set. A breve scenderanno in campo Flavio Cobolli e Filip Misolic

14:02

Chi è Filip Misolic, l'avversario di Flavio Cobolli

13:48

Cobolli in cerca di riscatto

Fili Misolic è partito in questo torneo dalle qualificazioni. Il classe 2001, numero 232 del mondo, ha sconfitto il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Camilo Ugo Carabelli,

Flavio Cobolli ha l'occasione di riscattare un inizio di 2025 tutt'altro che positivo. Il tennista azzurro, che non vinceva una gara da tre mesi, ha battuto Richard Gasquet nel primo turno del torneo di Bucarest e ora si giocherà la semifinale. Una grande chance per cercare il rilancio.

13:35

Cobolli-Misolic, slitta l'inizio della gara

L'inizio del match tra Flavio Cobolli e Misolic (che secondo le previsioni era previsto per le 13.30) slitta: la sfida tra Baez e Comesana, che si sta disputando sullo stesso campo, è infatti giunta al al terzo set

13:23

Cobolli in campo dopo il derby argentino

La sfida tra Flavio Cobolli e l'austriaco Misolic andrà in scena al termine del derby argentino tra Sebastia Baez (che ha vinto il primo set 7-6) e Francisco Comesana, avantio nel secondo set 4-2: c'è il forte rischio che la sfida si decida al terzo set.

13:10

Cobolli sfida Misolic nei quarti di finale

Flavio Cobolli sfida l'austriaco Misolic con in palio la semifinale dell'Atp 250 di Bucarest. Segui il match in diretta.

Bucarest - Romania