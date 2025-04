La bordata di Ruud sui guadagni dei tennisti: "La gente non lo sa..."

Se non è caos, poco ci manca. Il mondo del tennis è scosso dalla lettera congiunta inviata dai primi venti tennisti del mondo del ranking Atp e Wta alle organizzazioni dei quattro tornei del Grande Slam. Una lettera, secondo L'Equipe, che chiede solo una cosa: un aumento dei premi in denaro per i giocatori. I tennisti, quindi, battono cassa.

Le dure frasi di Ruud sulla questione guadagni

A parlare della situazione è stato Casper Ruud, ovvero uno dei protagonisti di questo sport a livello mondiale. "Devo subito chiarire quanto sia ingiusta l’attuale distribuzione del montepremi nei quattro principali tornei dello Slam. Il problema - ha detto il 26enne norvegese - è che la gente non è al corrente di come vengano distribuite le vincite nei Grandi Slam e di come si generano i soldi. I guadagni che noi giocatori riceviamo rappresentano, in media, il 15% del volume totale di un Grande Slam. Non credo che questa cosa sia giusta".