Montecarlo, attesa per il sorteggio: gli italiani in gara e come seguirlo

Come seguire il torneo in tv

Mentre non sono ancora state rese note le coordinate per seguire in streaming il sorteggio, che non sarà in ogni caso trasmesso in tv, è certo che sarà possibile appassionarsi al torneo di Montecarlo tramite Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport come canali di riferimento. Le sfide di cartello saranno inoltre in diretta su due canali Sky Sport e in streaming su NOW.