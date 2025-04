Cobolli e la battuta sulla Roma dopo la vittoria a Bucarest: "Grazie a tutti, ma domani...". Il pubblico reagisce così

Flavio Cobolli regala spettacolo nel 250 di Bucarest. Il tennista romano, numero 45 Atp, piega in due set l'austriaco Misolic. Una partita giocata con grande autorevolezza che permette a Flavio di volare in semifinale dove oggi lo aspetterà il 32enne bosniaco Dzumhur, numero 65 della classifica generale. Un match impegnativo ma alla portata del romano che potrebbe tornare a giocare una finale in un torneo Atp.

La battuta di Cobolli sulla Roma a Bucarest

Una volta vinto il suo quarto contro Misolic, Cobolli si è lasciato andare ad un paio di battute che hanno acceso l'entusiasmo del pubblico. La domanda dell'intervistatore ha dato il via allo show: "Flavio, oggi è stata come una partita di calcio. Il pubblico ti ha spinto tantissimo, no? Mi sono accorto che hai un sacco di tifosi qui, cosa vuoi dirgli?". La risposta di Cobolli è stata da applausi: "Vi dico la verità, giocare qui è fantastico. Ringrazio tutti anche se domani sarà un'altra battaglia. Comunque sempre forza Roma!", ha concluso confessando ancora una volta, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la sua passione per i colori giallorossi.