Cobolli annienta Dzumhur e vola in finale al torneo di Bucarest

BUCAREST (Romania) - Flavio Cobolli vola in finale sulla terra battuta del Tiriac Open UniCredit Bank di Bucarest (torneo Atp 250 con 596.035 euro di montepremi) e ora sogna il titolo nella capitale romena. In semifinale, il tennista romano d'adozione ha superato con un inappellabile 6-3, 6-0 il bosniaco Damir Dzumhur in un'ora e 3 minuti di match. In finale Cobolli, testa di serie numero 3 del torneo, sfiderà l'argentino Sebastian Baez, testa di serie numero 1, che nell'altra semifinale ha eliminato l'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-2, 6-2.