Berrettini rivela il suo grande rimpianto: “Tornassi indietro, prenderei cura di quella parte lì…

Matteo Berrettini si prepara a scendere in campo al Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista romano affronterà un qualificato al primo turno, mentre in caso di vittoria affronterà la prima testa di serie Alexander Zverev. "Storicamente febbraio e marzo non sono stati mesi proficui per me, stavolta arrivo con risultati importanti alle spalle - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Voglio godermi il rosso. A Montecarlo ci vivo, ci sono tanti italiani che vengono a tifarci. Lo scorso anno ho vinto tre tornei su terra, sono cresciuto su questa superficie e il mio gioco si adatta bene. Mi sto sentendo bene in allenamento. In partita è sempre diverso, ma la preparazione è buona".