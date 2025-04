Alcaraz e la confessione che spiazza tutti: “Il tennis a volte non mi diverte. Dura accettare che…”

"Ci sono momenti in cui non mi diverto in campo perché è difficile gestire la pressione". La confessione arriva da Carlos Alcaraz. Intervistato durante il podcast di Louis Vuitton, il tennista spagnolo ha spiegato il modo in cui affronta i momenti complicati del suo sport e il suo approccio al tennis. "Quando non mi diverto mi dico che sto vivendo il mio sogno da bambino - ha aggiunto -. Ho sempre voluto far parte della storia di questo sport. A volte mi è capitato di essere in vantaggio in una partita e di abbassare l'intensità, perdendo poi il match. Penso di agire troppo d'istinto nei momenti importanti, facendo quello che sento, ma tante volte non va bene. Forse bisognerebbe seguire una strategia".