Ci sono voluti sette match point ma alla fine Flavio Cobolli ce l'ha fatta: il tennista romano ha superato in due set l'argentino Sebastian Baez (6-4, 6-4) conquistando a Bucarest il suo primo torneo in carriera. Una vittoria, quella nel 250, festeggiata come è giusto che sia, in modo sfrenato. Ha dovuto aspettare pure troppo il numero 36 al mondo visto il talento che ha mostrato in questi anni nel circuito e anche nella finale di oggi sembrava che questa vittoria non volesse mai arrivare: sette chance fallite prima di quella decisiva che ha acceso l'entusiasmo del tennista romano e romanista e di tutti i tifosi italiani.