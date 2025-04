C’è vita oltre Sinner, il riscatto di Cobolli e il successo di Darderi fanno splendere sempre più il tennis azzurro

Italia popolo di santi, poeti e… tennisti. Sempre di più. C’è (tanta) vita oltre Jannik Sinner, anche se non è mai troppa. In attesa del rientro del numero uno del mondo e con la speranza che Berrettini torni presto ai livelli della finale di Wimbledon, il tennis italiano si gode infatti il riscatto di Flavio Cobolli che vince il suo primo torneo internazionale in un 2025 che lo aveva visto praticamente sempre sconfitto.