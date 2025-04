Musetti diretta, l'esordio a Montecarlo: segui la sfida contro Bu

È tutto pronto per l'esordio di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Montecarlo . L'azzurro farà il suo debutto sulla terra rossa del Principato sfidando il cinese Yunchaokete Bu , numero 67 del ranking. In caso di vittoria, si prospetta un percorso difficile per l'azzurro: al secondo turno potrebbe trovare uno tra Korda e Lehecka, al terzo potrebbe esserci Zverev . Segui il match in diretta.

13:39

Vince Tabilo, ora tocca a Musetti!

Si chiude il match tra Wawrinka e Tabilo, con vittoria in rimonta di quest'ultimo. Si libera il Court Rainier III per far spazio all'esordio di Musetti.

13:25

Musetti aspetta ancora, Wawrinka-Tabilo va avanti

La sfida tra Wawrinka e Tabilo va avanti, al terzo set sul punteggio di 5-5. Musetti dovrà aspettare ancora prima di scendere in campo.

13:10

Musetti, sorteggio sfortunato: può incontrare Berrettini o Zverev

Sorteggio sfortunato per Musetti, che in caso di vittoria sfiderà il vincente di Lehecka-Korda. In caso di vittoria al terzo turno potrebbe trovare uno tra Berrettini e Zverev, che si sfideranno al secondo turno se vinceranno i rispettivi match d'esordio.

12:56

Ranking Atp, Musetti può arrivare vicino alla top 10

Con una vittoria oggi Musetti andrebbe virtualmente al 14° posto nel ranking Atp, ad un passo dalla top10. Ecco tutte le posizioni aggiornate.

12:48

Musetti a Montecarlo per dimostrare che non esiste solo Sinner

Il tennis italiano non è solo Sinner. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, il cui sorteggio non è stato certo clemente, vogliono dimostrarlo. LEGGI TUTTO

12:40

Musetti cerca la rivincita contro Bu

C'è un solo precedente tra Musetti e Bu, risalente alla scorsa stagione, ai quarti di finale dell'Atp 500 di Pechino con vittoria del cinese in due set. L'azzurro cercherà di rifarsi qui all'esordio a Montecarlo.

12:33

Musetti aspetta la fine di Wawrinka-Tabilo

L'azzurro farà il suo esordio sul Court Rainier III alla fine del match tra Wawrinka e Tabilo, al momento alla fine del secondo set.

12:30

Musetti debutta a Montecarlo: sfida al primo turno contro Bu

L'azzurro trova all'esordio il cinese Bu, numero 67 del ranking. Segui il suo match di debutto in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

Court Rainier III - Montecarlo