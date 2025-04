Bertolucci, il duro sfogo su Musetti in tv: "Ma perché fai così?"

Lorenzo Musetti è in grande difficoltà nel suo match d'esordio a Monte-Carlo, dove ha preso il via il primo Masters 1000 della stagione sul rosso. Unico giocatore tra gli azzurri presente come testa di serie in tabellone, la numero 13, il toscano ha perso il set inaugurale contro il cinese Yunchaokete Bu e deve rincorrere anche nel secondo set dopo aver perso la perso la battuta in apertura. Tanti i problemi al servizio per Musetti, soprattutto con la seconda, così come da fondo campo, dove non sta riuscendo a imporre il proprio gioco.