Con una vittoria molto più sofferta del previsto è iniziata la corsa di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista toscano, testa di serie numero 13 del tabellone, si è imposto al debutto su Yunchaokete Bu con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 dopo 2 ore e 40 minuti di gioco. L'azzurro si era trovato in grave difficoltà dopo aver perso il primo set e dopo essersi trovato in svantaggio di un break anche nel secondo, prima di riuscire a ribaltare il risultato anche grazie a qualche cambiamento apportato sul piano tattico. Grazie a questo successo, Musetti stacca il pass per il secondo turno nel torneo del Principato, dove affronterà Jiri Lehecka, che all'esordio ha invece avuto la meglio su Sebastian Korda.