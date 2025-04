Alcaraz ha una convinzione che non è condivisa da tutti: "Il vero tennis si gioca solo in una condizione..."

Una vittoria arrivata in rimonta, dopo aver ceduto il primo set. Carlos Alcaraz si è sbarazzato di Francisco Cerundolo all'esordio nel Masters 1000 di Montecarlo, conquistando l'accesso al terzo turno. "Non ero nervoso, ma parliamo comunque di uno dei pochi tornei in cui non avevo ancora vinto una partita - le sue prime parole in conferenza stampa -. Finalmente ho ottenuto la mia prima vittoria a Monte-Carlo. Voglio arrivare lontano". Lo spagnolo ha aggiunto: "Credo di aver iniziato a giocare in modo più aggressivo. Nel primo set ho cercato solo di entrare in partita e trovare un buon ritmo. Ho commesso molti errori all'inizio e ho permesso a Cerundolo di dominare il gioco. Quindi nel secondo set ho voluto giocare in modo più aggressivo. Ho iniziato a rispondere più vicino alla linea di fondo, mettendo pressione al suo servizio e cercando di essere il più aggressivo possibile".