Nadal dopo il ritiro: la moglie aspetta il secondo figlio

A più di cinque mesi dall'annuncio del ritiro di Rafa Nadal , ecco arrivare una bellissima notizia per l'amato tennista. Il campione aspetta il secondo figlio dalla moglie Mary Perellò . L'annuncio non è arrivato dalla coppia bensì dai paparazzi spagnoli, che hanno mostrato attraverso una serie di fotografie le nuove rotondità della signora Nadal. "Notizia che Nadal e Mary hanno già condiviso con i loro cari - ha fatto sapere la rivista Semana che ha pubblicato le immagini in esclusiva - Il piccolo, o la piccola, diventerà un grande compagno di giochi per il primogenito Rafa, che ha due anni e mezzo". La rivista Hola! aggiunge che la Perellò è al quinto mese di gravidanza: il parto è dunque previsto per l'estate. A quanto pare questa seconda gravidanza si sta rivelando molto positiva per Mary, a differenza della precedente, in cui ha attraversato alcune difficoltà che l'hanno costretta a essere ricoverata in ospedale settimane prima di dare alla luce il suo primo bebè.

La vita di Nadal dopo il ritiro

Dopo l'addio al tennis Rafa Nadal ha deciso di dedicarsi alla famiglia e alle sue attività imprenditoriali. "Va tutto bene. - ha detto non poco tempo fa ai media - A livello personale sono felice, e per il resto sto cercando di adattarmi a quella che è una nuova fase della mia vita, e per ora sto andando molto bene. Per ora non mi manca la quotidianità; sto bene così come sono. Alla fine, gli ultimi anni sono stati difficili, quindi anche questo mi aiuta a non sentirne troppo la mancanza. Sono andato in pensione mesi fa; non posso dirlo completamente, ma per ora sto bene". Nadal ha conosciuto la moglie grazie a sua sorella: all'epoca sia lo sportivo sia Mary erano entrambi adolescenti. Una lunga storia d'amore tenuta sempre al riparo da pettegolezzi e malelingue. Nel 2019 il matrimonio e nel 2022 la nascita del primo figlio.