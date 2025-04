Alcaraz, piccola gaffe in campo a Montecarlo: prova a palleggiare ma finisce male

Carlos Alcaraz è ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Dopo aver vinto nella giornata di ieri la prima partita della sua carriera nel Principato battendo in rimonta Francisco Cerundolo, lo spagnolo si è ripetuto, stavolta dominando la sfida contro Daniel Altmaier terminata con il punteggio di 6-3 6-1. Un successo arrivato al termine di una partita condotta senza particolari problemi da parte del numero due del tabellone, che ha dato spettacolo e provato anche a mettere in mostra le sue doti calcistiche prima di riuscire a mandare in archivio il match e guadagnare il prossimo turno con Arthur Fils.