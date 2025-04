Musetti-Tsitsipas diretta Atp Montecarlo: segui i quarti

17:00

Bravo Musetti nel game più lungo

Game più lungo del match portato a casa da Musetti dopo il confronto col fisioterapista e sotto gli occhi di un divertito Paulo Dybala, presente precedentemente anche alla partita di Alcaraz (qui le foto). In questo game l'azzurro e Tsitsipas danno spettacolo tra smorzate e contro smorzate, passanti e scambi molto combattuti. Alla fine Musetti, salvando quattro palle del 4-0, conquista il 3-1.

16:48

Fisioterapista per Musetti

Ingresso del fisioterapista per Musetti, che sta accusando un problema sotto al tallone.

16:47

Tsitsipas consolida il break: 3-0

Tsitsipas consolida il break e allunga sul 3-0: gara in salita per Musetti.

16:44

Break di Tsitsipas, Musetti sotto 2-0

Subito break del greco, Musetti sbaglia il rovescio mandandolo a rete ed è 2-0.

16:39

Primo gioco a Tsitsipas

Primo game ai vantaggi per Tsitsipas, che tiene il servizio. Buon avvio di Musetti, ma il greco subito aggressivo.

16:31

Musetti e Tsitsipas in campo per il riscaldamento

Musetti e Tsitsipas entrano in campo per il riscaldamento, tra poco si inizia.

16:27

Musetti, se passa, trova De Minaur

De Minaur annienta con un doppio 6-0 Dimitrov e si prenota un posto in semifinale: sfiderà il vincente della partita tra Musetti e Tsitsipas.

16:25

Musetti sfida Tsitsipas

Musetti per la seconda volta in carriera giocherà i quarti di finale nel torneo del Principato. Per di più, a fine del torneo di Montecarlo l'azzurro chiuderà con il suo best ranking (14°).

Montecarlo