LIVE Alcaraz-Davidovich Fokina, semifinale Atp Masters 1000 Montecarlo: dove vederla in tv e orario

Alcaraz scende in campo per la prima semifinale della sua carriera a Montecarlo , contro Davidovich Fokina , finalista nel 2022, sconfitto da Tsitsipas . Sarà un derby tutto spagnolo tra due grandi amici: Carlos è stato invitato all'imminente matrimonio di Alejandro. Chi la spunterà affronterà il vincente dell’altra semifinale, quella tra Musetti e De Minaur.

I precedenti tra Alcaraz e Davidovich Fokina

C’è un solo precedente tra i due: a Barcellona nel 2023 ha vinto Alcaraz 7-6 6-4 ai quarti di finale.

Orario e dove vederla in tv

La sfida è prevista a partire dalle ore 13 sul campo Court Rainier III, subito dopo andrà in scena l'altra semifinale, tra Musetti e De Minaur. L'incontro si potrà seguire in diretta tv su Sky, in streaming dagli abbonati con Sky Go o NOW.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500



SECONDO TURNO – € 44.220



TERZO TURNO – € 82.465



QUARTI DI FINALE – € 154.170



SEMIFINALE – € 282.650



FINALISTA – € 516.925



VINCITORE – € 946.610

Seguono aggiornamenti