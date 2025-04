Musetti-Alcaraz, finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Musetti-Alcaraz: quando si gioca

La sfida tra Musetti e Alcaraz, valida per la finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, andrà in scena domenica 13 aprile a partire dalle ore 12:00 sul Court Ranieri III.

I precedenti tra Musetti e Alcaraz

Quella che assegnerà il titolo nel Principato sarà la quinta sfida tra Musetti e Alcaraz, con lo spagnolo avanti 3-1 nei precedenti e vincitore dell'ultimo incrocio, andato in scena lo scorso anno agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. In perfetta parità il conto dei confronti diretti sulla terra rossa, con l'azzurro che si è imposto nella finale di Amburgo del 2022 per vincere il primo titolo Atp della sua carriera.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Monte-Carlo saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALISTA – € 516.925

VINCITORE – € 946.610