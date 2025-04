Il coach rivela il consiglio dato in campo a Musetti: “Hai troppo dolore, prendi una decisione…”

Lorenzo Musetti è uscito sconfitto dalla finale del Masters 1000 di Montecarlo. A causa di un problema fisico, il classe 2002 italiano ha subito la rimonta di Carlos Alcaraz, arrendendosi in tre set con il punteggio di 3-6 6-1 6-0. A spiegare la situazione è stato Simone Tartarini, coach di Musetti, che a "Ubitennis" ha spiegato quanto successo prima e durante il match. "Stamattina (domenica, ndr) ci stavamo scaldando e già aveva un problemino al quadricipite, quindi abbiamo preso tutte le precauzioni del caso. Ma durante la partita sentiva sempre più dolore, mi guardava. Finito il primo set aveva già fastidio e ovviamente ha provato a giocare, caricandoci sopra a un certo punto aveva molto male e ovviamente non voleva ritirarsi perché era nella finale. È rimasto in campo per onor di firma, però solo per non ritirarsi, ovviamente. Perché la finale si gioca".