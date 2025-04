Alcaraz in conferenza è una furia: "Le critiche? C'è chi parla..."

Alcaraz duro sulle critiche ricevute

Durante il media day a Barcellona, Alcaraz ha avuto modo di rispondere alla stampa spagnola sulle critiche ricevute prima della settimana di Montecarlo. Queste le sue parole: "Mi piacerebbe vincere ogni partita 2-0. Ci sono molte pretese, sì, ed è anche vero che ci sono stati risultati che non sono stati importanti per alcune persone, me compreso. Siamo a quattro mesi dall'inizio dell'anno e ho imparato molto, a dare importanza a ciò che è conta davvero. Certe sconfitte, per me e per i tifosi, sembrano poca cosa. È una curva di apprendimento, e bisogna andare avanti. Per la gente è facile parlare, non gli costa nulla. Quando qualcuno ha delle aspettative, è molto facile parlare".