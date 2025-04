Sinner, tre mesi senza giocare: dubbi e certezze, tutte le domande prima del suo ritorno a Roma

Il ritorno del re è vicino. Jannik Sinner da un paio di giorni ha il permesso allenarsi nei circoli affiliati alle Federazioni, sia quella italiana sia all'estero. L'obiettivo è farsi trovare pronto per gli Internazionali di Roma che partono il 7 maggio e che lo rivedranno in campo a 3 mesi dalla squalifica concordata con la Wada. Un rientro alla normalità, per Jannik che ha attraversato una complicata fase della carriera con grande serenità e maturità. Sarà forte come prima? La domanda è legittima. Intanto però si gode ancora lo scettro del tennis maschile pur non avendo giocato. Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, i due principali rivali in questa fase di carriera, non hanno approfittato dell'assenza di Sinner. L'italiano è sicuro di rientrare a Roma da numero 1 del mondo, con dunque la possibilità molto concreta di chiudere un anno intero in vetta alla classifica ma dovrà vedersela sulla terra rossa. Spesso terra di conquista di Alcaraz.