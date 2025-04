La leggenda del tennis esalta Alcaraz: "Può superare Nadal, diventerà..."

Dopo un inizio di stagione altalenante, la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo sembra aver riportato Carlos Alcaraz ai livelli a cui aveva abituato. Con questo trionfo ha superato Zverev ed è diventato numero 2 del ranking mondiale alle spalle di Jannik Sinner, tornato oggi ad allenarsi proprio a Montecarlo. Rimane per lo spagnolo l'amaro in bocca per non aver sfruttato a pieno l'occasione più unica che rara di giocare diversi tornei in questi mesi senza l'azzurro: lui stesso ha ammesso di aver accusato molto la pressione di essere costretto a vincere. Ma viste le sue immense qualità nessuno dubita che possa rimanere ai vertici del tennis mondiale per tanti anni, a cominciare dalla leggenda del tennis Bjorn Borg.