Panatta rifiuta l'ipotesi Sinner: "Io il suo allenatore? Guarda, piuttosto..."

Metti ad Adriano Panatta una racchetta in mano, un cappellino in testa e piazzalo su un campo da tennis minimo 300 giorni all'anno a parlare solo di tennis: avrai il ritratto della pazzia. Parole e musica dell'ex fenomeno azzurro in persona che al programma radiofonico "Un giorno da Pecora" si è lasciato andare ad alcune battute senza freni, con il suo solito stile da romano un po' sornione. Partiamo dalla fine, ovvero dall'argomento più sportivo trattato nella chiacchierata con la conduttrice Geppi Cucciari: "Se mi piacerebbe diventare l'allenatore di Sinner? Ma per carità!", la risposta tranchant dell'opinionista. Un incubo, a dir poco. "Non vorrei mai allenarlo perché non è la vita che fa per me. Vedere tutti i giorni le stesse persone mi mette addosso troppa ansia. Poi a parlare sempre di tennis...". La verità è che il Panatta di oggi ha (giustamente) altre passioni che vanno oltre la racchetta: "Il coach è una vocazione quasi monacale, una professione che ti costringe a vivere insieme al giocatore che alleni e al suo team, incluso il parrucchiere. Se Sinner ha il parrucchiere? Può darsi, che ne so. Sinner e i suoi allenatori passano insieme 300 giorni all’anno mimino. Ma figurati se io tutte le mattine mi alzo e mi metto a parlare di tennis fino al tramonto... mi annoierei dopo 5 minuti. Già facevo fatica a fare la vita del tennista, figurati il coach", ha concluso Panatta.