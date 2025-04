Jasmine Paolini e la frase sulla rivale asfaltata a Stoccarda: "Mi spiace, ma..."

È iniziata nel migliore dei modi la collaborazione tra Jasmine Paolini e il suo nuovo coach Marc Lopez . La numero uno d'Italia, testa di serie numero 5 del tabellone, si è resa protagonista di una grande prestazione per battere all'esordio sulla terra rossa indoor del Wta 500 di Stoccarda la tedesca Eva Lys con il netto punteggio di 6-2 6-1. Un successo che ha permesso alla toscana di staccare il pass per il secondo turno, dove affronterà un'altra beniamina di casa, la wild card Jule Niemeier .

Paolini, le parole dopo il successo a Stoccarda

Dopo la vittoria, Paolini si è detta soddisfatta della sua prestazione e anche un po' dispiaciuta per il passivo troppo severo: "Mi sento bene, mi piace giocare qui a Stoccarda. Il primo match sulla terra può essere difficile ma sono soddisfatta. Mi dispiace per lei perché è simpatica, è una brava ragazza ma io ho dovuto fare il mio lavoro nella miglior maniera possibile. E sono felice di aver sentito che qualcuno tra il pubblico tifava anche per me". La toscana ha aggiunto: "Lo scorso anno ho giocato bene qui perdendo contro Elena Rybakina che poi ha vinto il torneo. Con Marc Lopez sta procedendo tutto bene: è il nostro primo torneo e dobbiamo ancora conoscerci al meglio, vedremo come andrà. Ora parlerò con lui di questo match e sono molto curiosa di sentire cosa mi dirà".