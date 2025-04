La dura confessione di Alcaraz: “A Miami ho toccato il fondo”. Poi parla del ritorno di Sinner: “Con lui…”

Alcaraz, la ripartenza

“A quel punto dovevo fermarmi e vedere cosa stava succedendo - continua il tennista iberico - questo mi è stato di grande aiuto. È dai momenti brutti che impariamo di più. Ho imparato a concentrarmi su ciò che è importante: ci sono molte cose a cui diamo importanza e forse in realtà non ne hanno nessuna. Prendersi qualche giorno di pausa è stata la scelta migliore per pensare con lucidità e decidere".

Alcaraz, la rivalità con Sinner

"Credo che da qui al termine della stagione ci aspetti una bella lotta - afferma Alcaraz parlando di Jannik Sinner - cerco di dare importanza a ciò che è veramente importante, e per me il ranking non lo è. L'importante è divertirsi e, se perdo, uscire dal campo dicendomi che sono sulla strada giusta. E da lì, andare avanti".