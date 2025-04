Sinner può fare il Grande Slam, la risposta del suo ex allenatore Piatti: "Sì, ecco come..."

ROMA - "Sono sicuro che in questi mesi senza poter disputare tornei Sinner non si sia fermato. Trasformerà questa situazione spiacevole in una positiva. Credo che abbia in mano una carta importante per vincere Roland Garros, Wimbledon e US Open”. Scritto e sottoscritto da Riccardo Piatti, uno dei primi allenatori di Jannik. Uno dei primi ad accorgersi del grande talento di un ragazzino diventato poi numero uno al mondo. Il caso Clostebol è alle spalle, ora solo allenamenti per ritrovare ritmo partita e dimenticarsi della squalifica. Piatti crede in Sinner.