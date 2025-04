Atp 500 Monaco di Baviera, si ferma ai quarti la corsa di Darderi: Shelton in semifinale

Si interrompe dopo sette vittorie la serie di successi consecutivi di Luciano Darderi a livello di circuito maggiore. Il tennista italo-argentino, che aveva rinunciato al Masters 1000 di Montecarlo dopo il trionfo nell' Atp 250 di Marrakech , si è arreso nei quarti di finale dell' Atp 500 di Monaco di Baviera per mano di Ben Shelton , che ha invece conquistato uno dei risultati più importanti della sua carriera sul rosso. Lo statunitense, testa di serie numero due del tabellone, si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 riuscendo a staccare il pass per la semifinale dove affronterà l'argentino Francisco Cerundolo .

Il riassunto della partita

Un inizio di partita equilibrato con entrambi i giocatori che trovano solidità al servizio nelle prime battute del match. È Darderi il primo a dover fronteggiare una palla break e riesce ad annullarla nel sesto gioco, rimanendo in scia di Shelton. Lo statunitense trova però il break decisivo per conquistare il primo set strappando il servizio all'avversario nel decimo game. Nel secondo Darderi abbozza una reazione e si porta avanti 2-1, ma tornano gli errori e Shelton trova una serie di quattro game consecutivi per issarsi sul 5-2. Il numero due del seeding non sbaglia al momento di chiudere e mette la firma sulla semifinale.