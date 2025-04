Fognini e il duro attacco social: posta la foto di un letto e... 

Un'accoglienza tutt'altro che piacevole per Fabio Fognini al Masters 1000 di Madrid, torneo in programma dal 23 aprile al 4 maggio. Il tennista ligure, uscito di scena a Montecarlo al primo turno contro Francisco Cerundolo, si appresta al ritorno in campo in Spagna dove dovrà affrontare le qualificazioni. Ad ospitarlo durante il suo soggiorno un alloggio tutt’altro che confortevole: un letto piccolo e una stanza angusta senza arredamento. Una situazione che l'azzurro non ha gradito e per cui si è lamentato sui social: "Dopo 20 anni... Voilà! Atp, cosa mi state proponendo?” ha scritto Fognini nelle proprie storie, pubblicando la foto della stanza accompagnata dalla canzone “We can do better” per invitare l’Atp ad un migliore trattamento nei suoi confronti.