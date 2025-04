Paolini vola in semifinale a Stoccarda: battuta Gauff, ora c'è Sabalenka

STOCCARDA (GERMANIA) - Non si ferma il cammino di Jasmine Paolini nel 'Porsche Tennis Grand Prix', torneo Wta 500 (montepremi di 925.661 dollari) in corso sulla terra rossa indoor della 'Porsche Arena' di Stoccarda, dove la toscana è approdata in semifinale battendo Coco Gauff, n. 4 del ranking e del seeding.

Paolini in semifinale a Stoccarda: battuta Gauff

Una 'piccola-grande' impresa per la 29enne di Bagni di Lucca, n.6 del mondo e testa di serie n. 5 del torneo in cui è accompagnata a dal nuovo coach Marc Lopez, che ha superato per la prima volta in tre confronti la statunitense, battuta in due set (6-4 6-3) dopo un'ora e 28 minuti di gioco. Domani (20 aprile), in semifinale, Jasmine affronterà la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che è in vantaggio per 4-2 nei confronti diretti con la giocatrice toscana.

Le parole dell'azzurra prima della semifinale con Sabalenka

"Cosa ho pensato nel primo set quando ero sotto 2-4 0-30? Mi sono detta di andare avanti, di provarci. Ho cominciato a colpire meglio la palla, a sentirmi meglio", ha detto Paolini dopo la vittoria sulla Gauff. "Penso di essere sempre la stessa persona - ha poi aggiunto la toscana numero 6 del mondo -, forse ho un po' più in fiducia e credo più in me stessa. Mi ripeto sempre 'posso farcela'. Certo, affronto grandi campionesse, grandi nomi, a volte mi sembra di trovarmi davanti delle montagne altissime. Ma sono felice di come sto giocando, il mio obiettivo è lottare in ogni match". E lo farà anche in semifinale contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, contro cui ha perso a fine marzo in semifinale a Miami. Domani, però, si giocherà sulla terra rossa indoor: "Spero che cambi davvero qualcosa perché a Miami lei ha giocato in maniera incredibile - l'auspicio di Paolini -. Cercherò di fare del mio meglio".