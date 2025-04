Zverev trionfa a Monaco e allunga su Sinner nella Atp Race

La vittoria su Shelton vale doppio

Il tedesco, numero uno del seeding, ha confermato i progressi mostrati nelle ultime settimane, coronando il buon momento con il netto successo nella finale di Monaco, nella quale ha superato lo statunitense Ben Shelton in due set, con il punteggio di 6-2, 6-4, in poco più di un'ora di gioco. Un successo che riveste una doppia valenza e in chiave Ranking Atp, con la possibilità di riprendersi il secondo posto in classifica in caso di sconfitta di Alcaraz nell'atto conclusivo del Godò, e in chiave Atp Race, vale a dire la graduatoria parallela, che vale l'accesso alle Atp Finals in programma a fine 2025. In questo secondo caso, Zverev, che già vincendo in semifinale aveva effettuato il sorpasso su Sinner, allunga ancora sull'altoatesino, guadagnando punti preziosi da mettere in carniere.