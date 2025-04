Sabalenka e la battuta davanti a Paolini dopo la vittoria: "Spero che la Porsche…"

STOCCARDA (GERMANIA) - Non solo per la gloria Aryna Sabalenka è scesa in campo contro Jasmine Paolini nella semifinale vinta al 'Porsche Tennis Grand Prix', torneo Wta 500 (montepremi di 925.661 dollari) in corso sulla terra rossa indoor della 'Porsche Arena' di Stoccarda. In palio per la vincitrice, che uscirà dalla finale tra la bielorussa e la lettone Jelena Ostapenko, c'è anche un'auto prodotta dalla casa tedesca che sponsorizza l'evento (la Porsche Macan Turbo Electric) e che la numero uno del mondo spera diventi la sua... 'Tiger car'.