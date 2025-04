IBI 2025, il countdown è iniziato: il ritorno di Sinner, tante stelle in campo e un nuovo look. Ecco il programma    

Il countdown è iniziato. Meno di due settimane, poi il mondo del tennis potrà rivedere ufficialmente in campo Jannick Sinner. Dopo mesi di assenza a causa di una squalifica per contaminazione accidentale da clostebol, il numero uno del tennis mondiale è pronto a tornare in campo. La sua sospensione, che si è conclusa il 13 aprile, lo porterà a riaccendere la sua carriera al Foro Italico di Roma il 4 maggio quando si accenderanno i riflett