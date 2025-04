Wta Madrid, impresa Bronzetti: battuta l'ex numero uno Osaka all'esordio!

MADRID (SPAGNA) - Clamorosa impresa di Lucia Bronzetti nel 'Mutua Madrid Open', Wta 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid, in Spagna (combined con un Masters 1000 Atp). La 26enne di Villa Verucchio, n.59 del ranking mondiale, stacca il pass per il secondo turno del torneo madrileno battendo in tre set la ex numero 1 del mondo, la giapponese Naomi Osaka oggi n.55 della classifica Wta, con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4 dopo due ore e 22' di battaglia.