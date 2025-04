Ad Alcaraz manca Sinner, l'ammissione: "Mi permette di fare una cosa..."

Una prima parte di 2025 complicata, e l' assenza di Jannik Sinner che "ha danneggiato i rivali, più che aiutarli". Carlos Alcaraz aveva parlato così al termine di una serie di tornei complicati tra febbraio e marzo, dove aveva raccolto le briciole e non era riuscito minimamente ad avvicinarsi al ledaer della classifica Atp. Poi il cambio di passo, il titolo a Montecarlo e la finale a Barcellona. Agli Internazionali BNL d'Italia tornerà in campo anche il suo rivale. "Alla fine è un peccato che Jannik sia rimasto fuori dal circuito - le sue parole a Sky Sport a margine dei Laureus Awards -. Ovviamente lui è il numero uno, è uno dei migliori giocatori al mondo, per non dire il migliore "

Alcaraz: le parole su Sinner

"Averlo fuori è complicato per il tennis, per i tornei, per i giocatori, perché ci permette di dare il 100% - ha aggiunto Alcaraz -. La nostra è una rivalità che non c'è stata per qualche mese, ma la verità è che presto l'avremo di nuovo. Spero di poter giocare di nuovo contro di lui e che potremo continuare a goderci il nostro tennis". Poi, sulle sue condizioni fisiche: "La verità è che sto bene. Niente di anomalo dopo due settimane intense in cui ho avuto poco tempo per recuperare. Credo e confido che non sarà nulla di grave. Farò degli esami, ma le mie sensazioni sono positive. Vedremo cosa succederà".