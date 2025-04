“Passivo-aggressiva e fastidiosa”: Sabalenka criticata duramente dopo il discorso sulla Porsche

"Vorrei congratularmi con Jelena e il suo team. Godetevi questa splendida auto. Sono felice di potermi permettere questo modello. Dopo questa finale, ne ordinerò una, perché è l'unica soluzione per me. So che anche il mio team avrebbe voluto guidare quella macchina. Quest'anno niente macchina per voi, ragazzi". Aryna Sabalenka aveva parlato così, con toni sarcastici, dopo la sconfitta con Jelena Ostapenko in finale al torneo Wta di Stoccarda. Il riferimento era alla Porsche in quanto sponsor dell'evento in germania. Parole, quelle della numero uno del ranking femminile, che hanno fatto discutere. A criticare la leader della classifica mondiale è stata anche Rennae Stubbs.