Sinner o Alcaraz? Nessuno dei due. Ecco chi sfiderebbe Joao Fonseca al Roland Garros

Non si ferma l'ascesa Joao Fonseca , il baby talento brasiliano tra i più attesi del circuito. A soli 18 anni è già il numero 65 del ranking e quest'anno si prepara a giocare per la prima volta nel tabellone principale del Roland Garros . E per l'occasione è apparsa una lunga intervista sul sito ufficiale dello Slam francese, in programma a partire dal prossimo 25 maggio.

Fonseca: "Ecco chi vorrei sfidare al Roland Garros"

Fonseca ha svelato il nome del suo avversario dei sogni e non si tratta né di Sinner né di Alcaraz: "Il mio sogno sarebbe giocare contro Novak Djokovic, perché probabilmente è una delle ultime volte in cui si presenterà l'opportunità. Spero di poterlo affrontare, magari proprio a Parigi. Mi piacerebbe sfidarlo al primo o al secondo turno. Cercherei di giocare il mio miglior tennis, il risultato poi non avrebbe importanza, mi divertirei e basta".

Fonseca: "Sto crescendo rapidamente"

"Mi piace giocare contro le teste di serie - prosegue Fonseca -, mi piace la sfida e gioco senza pressione. Mi piace anche confrontarmi e interagire con il pubblico, è un'esperienza che voglio vivere qui a Parigi. Alcuni giocatori vorranno affrontare prima gli avversari più facili, ma io preferisco giocare contro quelli più iconici. Sto progredendo rapidamente: ora raggiungere il terzo turno di uno Slam è nella mia lista di obiettivi. Gioco bene sulla terra battuta; sono nato e cresciuto su questa superficie, quindi sono fiducioso. In futuro punto a diventare il numero uno del ranking, è il mio sogno. Ma so che la strada è lunga e che devo lavorare ancora di più e progredire passo dopo passo. Ho bisogno di fare altre esperienze, come questa. Il Roland Garros sarà la mia prima qualificazione diretta per uno Slam".