I profili ufficiali del tennis celebrano il colpo di Musetti: "Italian Maestro!"

Dopo la finale persa a Montecarlo per mano di Carlos Aclaraz, Lorenzo Musetti è pronto ad un'altra settimana da protagonista nel Masters 1000 di Madrid, dove potrebbe arrivare il suo primo ingresso in carriera nella Top 10 del ranking mondiale. Il sorteggio dell'esordio lo ha messo di fronte a Tomas Martin Etcheverry, avversario contro il quale l'azzurro si è imposto con il punteggio di 7-6(3) 6-2 per conquistare l'accesso al terzo turno dove affronterà il vincitore della sfida tra Stefanos Tsitsipas o Jan-Lennard Struff.