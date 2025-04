Incredibile Tsitsipas a Madrid, non si accorge di aver vinto!

Che il tennis sia uno sport basato sulla concentrazione è cosa nota, ma che la concentrazione possa addirittura andare oltre il risultato del campo è certamente singolare. Episodi del genere sono però possibili, come testimoniato oggi dal greco Stefanos Tsitsipas , protagonista inconsapevole proprio di questo particolare atteggiamento nel corso dei 32esimi di finale del torneo Atp di Madrid .

Tsitsipas rimonta vincente, ma non se ne accorge

Al debutto nell'edizione 2025 del torneo della 'Caja Blanca', Tsitsipas affrontava il tedesco Struff, un match tutt'altro che semplice e che ha spremuto il numero 18 del mondo, costretto a risalire dal 3-6 incassato nel primo set. Riequlibrato il risultato grazie al 6-4 nella seconda partita, Tsitsipas ha cambiato marcia nell'ultimo e decisivo set, con il break rifilato a Struff nel settimo gioco. Dopo aver tenuto il servizio, il greco è andato a chiudere la partita con un nuovo break, ma al termine del fitto scambio decisivo in cui ha trasformato il match point, in completa trance agonistica, è tornato in panchina pronto al cambio campo, prima di essere avvisato dall'arbitro che ormai aveva vinto...