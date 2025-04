L’emozione di Arnaldi e la battuta in diretta tv: “Me la stavo…”

Arnaldi dopo il trionfo su Djokovic: "Se devo essere onesto..."

Dopo la vittoria, arrivata per 6-3 6-4 dopo un'ora e 42 minuti di gioco, il tennista azzurro era visibilmente emozionato e si è lasciato andare ad una battuta durante l'intervista in campo. "Qual è stata la tua strategia per battere Djokovic?", chiede l'intervistatore. Ma Arnaldi lo sorprende con una risposta sincera: "Se devo essere onesto, all'inizio del match cercavo solo di non farmela sotto davanti a Djokovic". Poi tutta la gioia per il trionfo: "È un sogno che si avvera, Novak è sempre stato il mio idolo. Ero già contento solo di poterlo sfidare, l'ho anche battuto. So che non è al meglio, ma ho dovuto giocare il mio miglior tennis per batterlo. Sono contentissimo. Devo rivedere questa partita, lo vedo in tv da quando ero bambino. È stato tutto perfetto".