Paolini diretta Wta Madrid: segui il match contro Sakkari

13:27

Sakkari piazza il break e si porta avanti per 2-1

(Spagna) - Dopo aver vinto la sua prima partita all'esordio nel torneo spagnolo contro la britannica Boulter, Jasmine Paolini sfida oggi la greca Maria Sakkari, numero 82 della classifica Wta. L'ellenica ha battuto all'esordio la cinese Wang Xin in due set con il punteggio di 6-4, 7-6 mentre nel secondo turno ha eliminato in due set la polacca Magda Linette con il punteggio di 7-6, 6-3. La sfida odierna vale la qualificazione agli ottavi di finale del torneo Wta Masters 1000. La giocatrice qualificata troverà la vincente della sfida tra la kazaka Rybakina e l'ucraina Svitolina.

Paolini conquista il primo punto grazie a un servizio vincente. L'italiana trova un'ottima traiettoria nello scambio e porta a casa il punto. E' lungo il dritto incrociato dell'italiana. Ancora un errore da parte di Paolini. Sakkari sorprende Paolini con una palla corta. Palla break per la greca. Sakkari vanifica la palla break tirando il dritto a fondo campo. Ottimo dritto incrociato di Jasmine Paolini che non lascia scampo all'avversaria. Sakkari coglie in controtempo l'italiana: parità. Paolini conquista il punto con una palla corta imprendibile. Ancora un errore per l'azzurra: parità. Paolini piazza la palla sulla riga e trova un punto importante. Sakkari chiude il punto con un grande dritto incrociato. Paolini sbaglia la palla corta: seconda palla break del game per la greca. Il rovescio di Sakkari termina sulla rete. Paolini non riesce a recuperare: terza palla break per Sakkari. Paolini sbaglia la volèe, Sakkari piazza il break