Zverev fotografa il segno della pallina e va dall’arbitro: “Non sono pazzo!”

Zverev, le parole in conferenza stampa

In conferenza stampa il numero due del mondo ha spiegato l'accaduto: "Onestamente credo che ci sia stato un errore nel sistema in quel momento. Sono un fan della tecnologia, ma quella palla era fuori di 4-5 centimetri, non di uno o pochi millimetri. Sono andato dal giudice di sedia e gli ho detto: 'Per favore, scendi e guarda, non sono pazzo'. Sarà interessante vedere cosa succederà ora, che tipo di multa mi daranno anche se avevo ragione. Spero che alla fine non mi multino. Non era normale la situazione. Di solito il sistema è molto affidabile, per la mia esperienza posso dire che ha quasi sempre funzionato. Non lo so cosa sia successo". Il tedesco ha poi aggiunto: "Non è colpa del giudice di sedia, soprattutto se il regolamento dice che non può scendere. Quindi non è colpa di Mohamed, parlerò comunque con i supervisori, con l'Atp. Come ho detto, non è normale cosa è accaduto".