Musetti-De Minaur, ottavi Masters 1000 Madrid: orario e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino al Masters 1000 di Madrid . Dopo essersi visto rinviare il match di un giorno a causa del black out in spagna, il tennista di Carrara batte Stefanos Tsitsipas e avanza agli ottavi di finale, dove affronterà l'australiano

Musetti-De Minaur: quando si gioca

La sfida tra Musetti e Tsitsipas, valida per il terzo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena mercoledì 30 aprile con orario ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e De Minaur

Tre i precedenti tra Musetti e De Minaur. Il classe 2002 italiano ha vinto due degli incontri disputati contro l'australiano, al Queen's nel 2024 e, poche settimane fa, nel Masters 1000 di Montecarlo.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Madrid saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.360

SECONDO TURNO – € 30.225

TERZO TURNO – € 51.665

OTTAVI DI FINALE – € 88.480

QUARTI DI FINALE – € 161.995

SEMIFINALI – € 284.590

FINALISTA – € 512.260

VINCITORE – € 963.225