Con l'inizio delle pre-qualificazioni ha preso ufficialmente il via l'82esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia . In programma nella giornata inaugurale i match di primo turno dei tabelloni che mettoni in palio una wild card per le qualificazioni per quanto riguarda il singolare maschile e una per il main draw e due per le qualificazioni nel singolare femminile. Le sfide sono andate in scena sulla SuperTennis Arena, il nuovo campo all'interno dello Stadio dei Marmi "Pietro Mennea", sul Pietrangeli e sui Campi 1, 2, 3, 4, 6, 14 e 15 al Foro Italico oltre che sul campo eccezionalmente allestito in Piazza del Popolo.

Il romano Massimo Giunta subito protagonista

Tra i protagonisti del day 1 il classe 2004 romano Massimo Giunta, che ha staccato il pass per il secondo turno battendo con il punteggio di 7-5 6-3 l'ex numero 76 del mondo Salvatore Caruso, che in carriera ha giocato 11 Slam e ha raggiunto il terzo turno al Roland Garros e agli US Open. Per Giunta, testa di serie numero 8 del tabellone, la corsa verso una wild card per le qualificazioni del Masters 1000 di Roma continuerà contro Stefano Baldoni. Grande sorpresa anche per l'eliminazione di Samuel Vincent Ruggeri, testa di serie numero 2 del tabellone di singolare maschile, che si è arreso per 6-0 3-6 6-4 ad Alberto Bronzetti. Avanza invece il numero 1 Gabriele Piraino, che elimina Stefano D'Agostino per 6-3 6-2 e sfiderà al secondo turno Noah Perfetti. Avanti anche Luca Potenza e Federico Bondioli, vincitore del primo incontro di questa edizione disputato a Piazza del Popolo. Nel singolare femminile non sbagliano le prime due teste di serie: la numero 1, Beatrice Ricci, che ha battuto 4-6 6-3 6-3 Giorgia Pinto, e la numero 2 Anastasia Abbagnato, vittoriosa in due set Chiara Girelli.