Le stelle del tennis: dai pionieri inglesi alla rivoluzione italiana di Sinner, uno show lungo 150 anni

In questo libro c'è il tennis, tanto tennis (per la precisione 150 anni), ma anche molto altro. Battaglie per i diritti civili, assassini feroci e la genesi di brand iconici della moda, senza dimenticare alcuni sorprendenti personaggi legati a questo sport, come un coraggioso oppositore del nazismo e addirittura un sopravvissuto del Titanic. La storia del tennis, che in Italia sta vivendo la sua età dell'oro, con 18,1 milioni di appassionati e 6,5 milioni di praticanti, grazie a Sinner, Paolini, Berrettini e tanti altri (nei primi 100 della classifica Atp, in questo momento ci sono addirittura nove italiani), raccontata attraverso le storie dei suoi più illustri protagonisti, dai pionieri come Spencer Gore, "un signore elegate con una folta barba, che si aggiudicò, senza divertirsi troppo, la prima edizione del torneo di Wimbledon nel 1877 portandosi a casa dodici ghinee, circa 12 sterline, e una coppa d'argento del valore di 25" a Sinner e Alcaraz che, dopo l'era forse irripetibile del trio Federer-Nadal-Djokovic, promettono spettacolo per tanti anni a venire.