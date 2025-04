Caso Sinner, Nadal non ha dubbi: "Credo al 100% che Jannik sia innocente"

Mancano pochi giorni al ritorno in campo di Jannik Sinner, che tornerà a disputare un match ufficiale agli Internazionali BNL d'Italia, dopo la sospensione di tre mesi per il caso doping. Una squalifica discussa della quale ha parlato in una recente intervista anche Rafael Nadal. "Non ho un'opinione chiara - le parole dello spagnolo -. Prima di tutto perché non ho tutte le informazioni. Innanzitutto credo al 100% che Jannik sia innocente. Non credo affatto che volesse fare qualcosa di non consentito. Quindi credo al 100% a Jannik. In secondo luogo, parlando dell'intero processo, come ho già detto, credo nella giustizia. Questa è la prima cosa. Per qualche ragione, lì esistono dei giudici che devono prendere delle decisioni. Dispongono di tutte le informazioni che probabilmente nessuno di noi ha e prendono le decisioni. Dal mio punto di vista non credo che Jannik, essendo il numero uno al mondo, abbia ricevuto un trattamento diverso da un'altra persona. Dal mio punto di vista e da quello che so. Questo è tutto ciò che posso dire in merito".