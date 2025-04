Arnaldi ai quarti di finale, Masters 1000 Madrid: orario e dove vederla in tv

Matteo Arnaldi approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid . Il tennista ligure, dopo aver superato a sorpresa Djokovic al terzo turno, non si ferma e stende anche Frances Tiafoe in due set con il punteggio di 6-3 7-5. Ai quarti se la vedrà con il vincitore della sfida tra Jack Draper e Tommy Paul.

Arnaldi ai quarti di finale: quando si gioca

La sfida di Matteo Arnaldi ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid andrà in scena giovedì 1° maggio con orario ancora da definire.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Madrid saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.360

SECONDO TURNO – € 30.225

TERZO TURNO – € 51.665

OTTAVI DI FINALE – € 88.480

QUARTI DI FINALE – € 161.995

SEMIFINALI – € 284.590

FINALISTA – € 512.260

VINCITORE – € 963.225