MADRID (SPAGNA) - Lorenzo Musetti contro Alex De Minaur. In palio un posto nei quarti di finale del torneo Atp di Madrid , secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, in scena alla Caja Magica della capitale spagnola. L'azzurro ha già sconfitto Etcheverry e Tsitsipas nel torneo ed ora affronta il numero sette della classifica Atp. Segui la diretta...

23:59

Musetti contro De Minaur: in palio i quarti di finale

23:57

Musetti vince il primo set: 6-4

Musetti chiude il decimo e decisivo gioco del primo set, non concedendo neanche un punto a De Minaur. L'azzurro vince il primo set 6-4.

23:53

De Minaur rischia, ma resta in corsa: 5-4 per Musetti

Musetti vola sul 30-40 e costringe De Minaur ad annullare un set point. L'australiano mantiene i nervi saldi e grazie ad un ace porta a casa il game. 5-4 per Musetti che ora servirà per il set.

23:48

Musetti vola sul 5-3

Nonostante un doppio fallo (il primo della gara), Lorenzo Musetti tiene piuttosto agevolmente il servizio e si porta sul 5-3.

23:43

De Minaur perfetto al servizio: 3-4

Turno di battuta perfetto per Alex De Minaur, che tiene il servizio a zero: 4-3 per Musetti.

23:41

Musetti in scioltezza: 4-2

Musetti mantiene piuttosto agevolmente il servizio e si porta sul 4-2 nel primo set.

23:34

De Minaur annulla quattro palle break e si porta sul 2-3

Musetti vola sullo 0-40, poi subisce la rimonta di De Minaur che annulla le tre palle break e porta il game ai vantaggi. Musetti annulla la palla del 3-2 con un punto eccezionale, poi si guadagna la quarta palla break, che spreca mandando la palla sul fondo. Alla fine è De Minaur a portare a casa il game e ad accorciare le distanze, portandosi sul 3-2.

23:26

Musetti tiene il servizio: 3-1

Si parte con due errori: prima De Minaur sbaglia un dritto, poi è Musetti a fallire da fondo campo. L'azzurro si riscatta con il primo ace della partita, prima di ciccare completamente un colpo di dritto (30-30). Musetti si riporta avanti chiudendo a rete dopo un servizio super, poi chiude il game con un dritto perfetto: 3-1.

23:20

De Minaur in rimonta: 2-1

Musetti parte forte e vola sul 15-30, poi sbaglia un passante, regalando il pareggio a De Minaur. Sul 30-30 gran punto dell'azzurro, che prima è protagonista di un recupero super, poi chiude con un lungolinea eccezionale. De Minaur sfrutta un errore di Musetti per annullare la palla break. Ai vantaggi l'australiano chiude il game e guadagna il primo punto del match.

23:16

Musetti perfetto al servizio: 2-0

De Minaur chiude il primo punto, poi sale in cattedra Musetti. Prima con un lungolinea perfetto, poi con due servizi vincenti. 2-0 per l'azzurro.

23:11

Partenza sprint per Musetti: primo break della sfida

Lorenzo Musetti parte forte e strappa immediatamente il servizio a De Minaur. L'azzurro si porta sull'1-0.

23:07

Si parte

Inizia la sfida tra Alex De Minaur e Lorenzo Musetti: servizio per l'australiano.

23:04

Musetti-De Minaur, i precedenti

Tre i precedenti tra Lorenzo Musetti e Alex De Minaur: l'azzurro è avanti 2-1, dopo aver vinto gli ultimi due confronti. Entrambi recuperando un set di svantaggio.

23:02

Musetti e De Minaur in campo

Entrano in campo Alex De Minaur e Lorenzo Musetti. Inizia il riscaldamento dei due tennisti.

23:00

Musetti, una gara che vale doppio

Per Lorenzo Musetti la sfida contro Alex De Minaur vale doppio: in caso di successo, oltre alla qualificazione ai quarti di finale del torneo di Madrid, l'azzurro sarebbe certo di entrare in top 10 a partire dalla prossima settimana.

22:56

Musetti ritrova De Minaur

Lorenzo Musetti affronta Alex De Minaur: sfida che era già andata in scena nelle semifinali del torneo di Montecarlo e che si era conclusa con il successo del tennista azzurro.

Manolo Santana Stadium, Madrid