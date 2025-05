L'Italia del tennis vive una delle sue giornate più importanti in questo positivo inizio di stagione. In attesa del grande ritorno di Sinner a Roma (ormai imminente) scendono in campo per i quarti di finale dell'Open di Madrid Matteo Arnaldi contro il temibile inglese Jack Draper e, a seguire, Lorenzo Musetti, pronto a sfidare da fresco numero 10 al mondo la rivelazione canadese Gabriel Diallo, 23enne di grandi prospettive. In caso di vittoria, entrambi gli azzurri si ritroverebbero in semifinale per un derby che sarebbe clamoroso.