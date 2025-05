Musetti-Draper, semifinale Masters 1000 Madrid: orario e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti non vuole smettere di sognare nel Masters 1000 di Madrid. Dopo il successo ai danni di De Minaur che gli ha regalato il debutto in top 10, il carrarino ha superato anche Gabriel Diallo ed è approdato in semifinale. Il suo prossimo avversario sarà il britannico Jack Draper, numero 6 del mondo.

Musetti-Draper: quando si gioca

La sfida tra Musetti e Draper, valida per la semifinale del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena venerdì 2 maggio non prima delle ore 20:00.

I precedenti tra Musetti e Draper

Tre i precedenti tra Musetti e Draper, tutti vinti dal classe 2001 londinese. Il primo risale alle Next Gen Finals del 2022, il secondo all’ATP 250 di Sofia del 2023 e l’ultimo al torneo di Vienna dello scorso anno. Tutte e tre le sfide si sono disputate sul cemento indoor e Musetti non ha conquistato neppure un set.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Madrid saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.820

SECONDO TURNO – € 30.895

TERZO TURNO – € 52.925

OTTAVI DI FINALE – € 90.445

QUARTI DI FINALE – € 165.670

SEMIFINALI – € 291.040

FINALISTA – € 523.870

VINCITORE – € 985.030